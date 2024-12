Ônibus que transportava estudantes é destruído pelo fogo em Jequié

Ônibus ficou totalmente destruído pelo fogo - Foto: 8º Batalhão de Bombeiros

Um grupo de mais de 40 universitários tomou um grande susto na noite de quarta-feira, 4. O ônibus que transportava os estudantes de Maracás para Jequié foi destruído pelo fogo quando trafegava pelo semi-anel rodoviário de Jequié, próximo à Santa Casa e ao Hospital São Judas.

De acordo com informações preliminares, o incêndio começou nos pneus traseiros do veículo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ônibus completamente consumido pelas chamas.

Os estudantes e o motorista conseguiram evacuar o veículo assim que o incêndio foi percebido. Até o momento, não há informações sobre feridos. O 8º Grupamento do Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado e conseguiu controlar as chamas. A Polícia Rodoviária Estadual está apurando os detalhes do incidente.