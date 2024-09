Ônibus seguem sem circular em Alto do Coqueirinho

Imagem ilustrativa (arquivo) - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O serviço de transporte coletivo por ônibus segue suspenso no bairro de Alto do Coqueirinho e na região do KM-17, em Salvador, na na manhã desta segunda-feira, 26. A informação foi divulgada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

Leia mais:

>> Policiamento é reforçado em Pernambués após casos de violência

>> Integrante de facção invade Base Naval para fugir de rivais e é preso

Segundo a pasta, os coletivos que atendem originalmente as localidades citadas utilizam a Avenida Dorival Caymmi, sem acessar as regiões afetadas e seguem seus itinerários de origem. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos ônibus. A interrupção ocorreu na última sexta-feira, 23, após registro de operação policial.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para sobre o policiamento na região e aguarda resposta.