Policiamento é reforçado em Pernambués após casos de violência

O policiamento foi reforçado no bairro de Pernambués após casos de violência no final de semana. Em nota enviada ao Portal A Tarde, a Polícia Militar informou que o policiamento na localidade segue sendo realizado pela 1ª CIPM, com o apoio de equipes táticas e especializadas da PM.

Na manhã de domingo, dia 24, o corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro de lixo por moradores na Rua do Tubo.



Imagens que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que um grupo de pessoas encontram o homem dentro do objeto com ferimentos. É possível ver ainda os pés da vítima para fora do carro de lixo. A Polícia Civil investiga a circunstâncias da morte.

No sábado, dia 23, um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu em confronto com equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT - Rondesp Central).