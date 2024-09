Corpo de homem é encontrado dentro de carrinho de lixo em Saramandaia

É possível ainda ver ainda os pés da vítima para fora do carro de lixo - Foto: Reprodução

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carrinho de recolhimento de lixo, na manhã deste domingo, 25, na Rua do Tubo, no bairro de Saramandaia, em Salvador.



Imagens que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que moradores da região encontram o homem dentro do objetivo com ferimentos. É possível ver ainda os pés da vítima para fora do carro de lixo.



Ao Portal A TARDE, a Polícia MIilitar detalhou que agentes da 1ª CIPM foram acionados neste domingo para "averiguar a informação de um corpo do sexo masculino".



"Ao chegarem, os pms constataram o fato e isolaram o local até a chegada do DPT. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelo órgão competente", relataram.