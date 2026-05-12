ACIDENTE
Ônibus tomba na BR e deixa um morto e quatro feridos em Simões Filho
Caso aconteceu por volta das 6h35 desta terça-feira, 12
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Um homem morreu, na manhã desta terça-feira, 12, em acidente de trânsito na BR-324, trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ele estava em um ônibus de turismo que tombou na rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu por volta das 6h35. Outras quatro pessoas ficaram feridas levemente e foram socorridas para uma unidade hospitalar.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Matheus Ressurreição Bispo, de 29 anos. A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do fato.
Veja vídeo:
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Detalhes sobre o acidente
Agentes do órgão estão no local acompanhando a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente.
O portal A TARDE tentou contato com a Cidade Sol, empresa a qual o veículo pertence, mas até o momento da publicação da matéria não obteve retorno.
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