AGENDA
Lula deve fazer nova visita à Bahia nesta semana
Ainda há a expectativa de que o presidente visite o estado mais vezes nos próximos meses
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer uma nova visita à Bahia ainda nesta semana. O mandatário pode desembarcar em Camaçari na próxima quinta-feira, 14.
Lula deve cumprir agenda ao lado do prefeito Luiz Caetano (PT) na entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida no município da Região Metropolitana de Salvador.
A agenda ainda não foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Comunicação da Presidência.
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Novas visitas
Ainda há a expectativa de que Lula visite o estado mais vezes em breve. Na semana passada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que convidou o presidente para duas agendas na Bahia nos próximos meses.
O primeiro convite é para o início da operação assistida do VLT de Salvador, previsto para os dias 15 e 16 de junho. O segundo é para a reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), marcada para 1º de julho.
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