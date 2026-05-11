Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGENDA

Lula deve fazer nova visita à Bahia nesta semana

Ainda há a expectativa de que o presidente visite o estado mais vezes nos próximos meses

Anderson Ramos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Luiz Caetano e Lula devem cumprir agenda juntos em Camaçari.
Luiz Caetano e Lula devem cumprir agenda juntos em Camaçari. - Foto: Divulgação / PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer uma nova visita à Bahia ainda nesta semana. O mandatário pode desembarcar em Camaçari na próxima quinta-feira, 14.

Lula deve cumprir agenda ao lado do prefeito Luiz Caetano (PT) na entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida no município da Região Metropolitana de Salvador.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A agenda ainda não foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Comunicação da Presidência.

Leia Também:

Por que Bahia e Minas Gerais são vitais para Lula em 2026
Exclusivo: VLT de Salvador deve iniciar operação assistida antes do São João; veja as datas
VLT de Salvador: governador anuncia início dos testes na próxima semana

Novas visitas

Ainda há a expectativa de que Lula visite o estado mais vezes em breve. Na semana passada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que convidou o presidente para duas agendas na Bahia nos próximos meses.

O primeiro convite é para o início da operação assistida do VLT de Salvador, previsto para os dias 15 e 16 de junho. O segundo é para a reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), marcada para 1º de julho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

camaçari Jerônimo Rodrigues Luiz Caetano Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luiz Caetano e Lula devem cumprir agenda juntos em Camaçari.
Play

Jerônimo reúne mais de 20 prefeitos, anuncia novo hospital e reforça união da base

Luiz Caetano e Lula devem cumprir agenda juntos em Camaçari.
Play

Jerônimo descarta mudanças na Seap e diz que foco está em “entregas”

Luiz Caetano e Lula devem cumprir agenda juntos em Camaçari.
Play

Zé Ronaldo vê Index como vitrine para atrair verba a Feira de Santana

Luiz Caetano e Lula devem cumprir agenda juntos em Camaçari.
Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

x