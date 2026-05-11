Lula deve fazer nova visita à Bahia nesta semana

Siga o A TARDE no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer uma nova visita à Bahia ainda nesta semana. O mandatário pode desembarcar em Camaçari na próxima quinta-feira, 14.

Lula deve cumprir agenda ao lado do prefeito Luiz Caetano (PT) na entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida no município da Região Metropolitana de Salvador.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A agenda ainda não foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Comunicação da Presidência.

Novas visitas

Ainda há a expectativa de que Lula visite o estado mais vezes em breve. Na semana passada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que convidou o presidente para duas agendas na Bahia nos próximos meses.

O primeiro convite é para o início da operação assistida do VLT de Salvador, previsto para os dias 15 e 16 de junho. O segundo é para a reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), marcada para 1º de julho.