Operação apreende celulares oriundos de roubos em Feira de Santana

Os celulares foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do bairro de Sobradinho - Foto: Divulgação PRF

Durante uma operação de transbordo realizada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Feira de Santana, foram descobertos 18 celulares com sinais de roubo em uma carga apreendida pela PRF. A carga, composta por diversos produtos sem notas fiscais, incluía esses aparelhos, que estavam dentro de uma caixa misturada entre outras mercadorias.

Os agentes da Receita Federal, enquanto realizavam o transbordo no pátio da PRF, encontraram a caixa dos celulares sem qualquer documentação de origem. Além dos celulares supostamente roubados, foram encontrados também outros aparelhos novos, todos sem notas fiscais. A contagem exata ainda não foi concluída, mas a PRF estima que o total de aparelhos ultrapasse 500.

Os celulares foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do bairro de Sobradinho para investigação sobre sua procedência. O motorista do caminhão também foi levado para a delegacia na segunda-feira, 9, após ser encontrada uma motocicleta roubada no mesmo baú.