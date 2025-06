Operação da PF apreende 7 mil maços de cigarros ilegais na Bahia

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 3, a Operação Voluta, com o objetivo de combater um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros paraguaios. A ação, que conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público da Bahia (MP-BA), resultou na apreensão de 7 mil maços de cigarros ilegais.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em municípios baianos estratégicos: Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus.

Ação conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) | Foto: Divulgação / PF

As investigações tiveram início em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados. A partir do caso, os agentes identificaram a existência de uma organização criminosa estruturada para importar produtos ilícitos e ocultar os lucros por meio de operações financeiras irregulares, empresas de fachada e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem do dinheiro.

De acordo com a PF, os investigados movimentavam valores incompatíveis com a renda declarada, utilizando terceiros como "laranjas" para tentar ocultar a origem ilícita dos recursos.

Se confirmados os indícios, os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros crimes correlatos.