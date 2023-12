Operação de combate ao tráfico movimenta mais 200 policiais na RMS | A TARDE

Equipes da Polícia Civil realizam a 'Operação Aretusa', na manhã desta sexta-feira, 1ª, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que visa coibir um grupo criminoso especializado em tráfico de drogas e homicídios.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), mais de 200 agentes estão fazendo parte dos trabalhos nas primeiras horas desta sexta-feira. A operação foi deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e a Lavagem de Dinheiro (Draco).

“Sabemos que o tráfico de drogas é uma das modalidades de crime que movimenta muito dinheiro. Por conta disso, acaba ocasionando outros delitos graves, como a prática de homicídios, latrocínios e tráfico de armas”, explicou a diretora do Draco, delegada Márcia Pereira.

Além do Draco, fazem parte da operação Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).