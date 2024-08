Operação do Gaeco investiga corrupção em prefeitura: Servidora é alvo

- Foto: Divulgação / MPBA

O Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), cumpriu um mandado de busca e apreensão em Salvador. A operação ocorreu na residência de um dos alvos da ‘Operação Epimorfose’, conduzida pelo MP de Rondônia, que investiga casos de corrupção e associação criminosa em Candeias do Jamari. Realizada na última terça-feira, 13, no bairro de São Marcos, a ação resultou na apreensão de dois celulares.

De acordo com as investigações, uma servidora da Prefeitura de Candeias é suspeita de está envolvida em um esquema de cobrança de propina para autorizar pagamentos a prestadores de serviços do Município. A servidora recebeu notificação sobre a decisão judicial que a afasta do cargo por 180 dias e a proíbe de acessar a sede e as unidades anexas da Prefeitura. Até o momento, as apurações indicam que o esquema também envolveu um ex-secretário e um ex-prefeito do município, sendo que este último, que atualmente é presidente da Câmara Municipal, foi afastado de sua função.

Agente do Gaeco durante operação | Foto: Divulgação / MPBA

A ‘Operação Epimorfose’, conduzida pelo Gaeco do MP de Rondônia com o apoio da Polícia Civil local e do Gaeco da Bahia, resultou na execução de seis mandados de busca e apreensão. Além disso, foram emitidos dois mandados de suspensão de funções públicas, três ordens de proibição de acesso a órgãos públicos e três medidas cautelares para proibição de contato entre os envolvidos. O Poder Judiciário de Rondônia também determinou medidas assecuratórias de bens, direitos e valores, com um limite individual de até R$ 100 mil.