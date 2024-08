Operação em loja apreende 17 celulares falsificados em Feira de Santana

Celulares falsificados da marca Xiaomi - Foto: Divulgação - Ascom | PCBA

Dezessete aparelhos celulares falsificados foram apreendidos por equipes da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/SERTÃO), na quarta-feira, 21. Os produtos ilegais estavam sendo comercializados em uma loja no bairro Cidade Nova.

Durante a apreensão, os policiais civis identificaram que os aparelhos não possuíam o selo de homologação pela ANATEL. Além disso, o proprietário do estabelecimento comercial informou que os celulares são oriundos do exterior e não apresentou as notas fiscais dos produtos.

Os telefones foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia. Diligências investigativas serão realizadas para identificar os responsáveis pela distribuição desses itens falsificados.

A Polícia Civil orienta a população a verificar, antes da compra, a procedência dos produtos, pois dessa maneira evita prejuízos e enganos.