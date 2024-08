Em 12 horas, Polícia Civil apreende 18 celulares e prende foragido

- Foto: Foto ilustrativa - Ascom/PCBA

Em menos de 12 horas, a Polícia Civil, através da 2ª Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana) e com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sertão), realizou duas operações distintas em Feira de Santana, Região Leste, na terça-feira (20). Foram apreendidos 18 celulares e um homem foi preso por roubo e extorsão.

No bairro de Santo Antônio dos Prazeres, um indivíduo foi detido após roubar uma motocicleta, cartões de crédito, mercadorias e R$ 120, além de ameaçar a vítima para obter uma transferência bancária. O suspeito foi identificado pelas imagens de câmeras de segurança e reconhecido pela vítima. Ele está à disposição da Justiça no Complexo Policial do Sobradinho e foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e extorsão.



Na localidade do Aviário, 18 celulares foram apreendidos de um lojista, após uma pessoa ser encontrada com um telefone roubado e afirmar ter comprado o aparelho do lojista. A delegada Luana Lorena Almeida, responsável pela 2ª DT/Feira de Santana, informou que os celulares serão submetidos a perícia.