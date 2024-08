Clima de paz! Namorada de Neymar expõe foto com ex do jogador

Bruna Biancardi postou foto ao lado de Carol Dantas, ex de Neymar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruna Biancardi chamou a atenção dos seus seguidores com uma imagem ao lado da ex-namorada de Neymar. Ela e o jogador estão vivendo uma temporada na Arábia Saudita. Na sua casa, a influenciadora recebeu amigas e Carol Dantas.

Enquanto o craque está treinando para retornar aos campos em seu clube saudita, a influenciadora digital aproveitou para receber algumas amigas na casa deles, incluindo uma das ex-namoradas do jogador de futebol, a empresária Carol Dantas.

Em seu perfil no Instagram, Bruna mostrou que elas mantém um clima de amizade e que as duas posaram após treinarem juntas. “Treino feito”, destacou a influenciadora digital, na legenda.

No ano passado, Carol Dantas e Bruna Biancardi apareceram nas redes sociais juntas. A atual namorada de Neymar ainda comemorou a amizade delas.

"Dias maravilhosos. Sorrisos, abraços, amizade, carinho, beijos, brincadeiras, comidas. Novas descobertas. Lágrimas, conversas.. Foram dias intensos e gostosos demais. A viagem terminou, mas voltamos com os corações cheios de amor e já com saudades. Que venham as próximas”, afirmou Biancardi.