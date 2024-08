Ex de Neymar fatura fortuna com plataforma adulta e vira "musa"

Fernanda Campos, ex de Neymar, está faturando alto - Foto: Divulgação

Fernanda Campos, que ficou famosa após revelar detalhes do affair que teve com Neymar no ano passado, tem sido considerada uma das maiores criadoras de conteúdo adulto. A prova disto é que a influenciadora foi eleita a “Musa da Privacy 2024” na primeira edição do prêmio "Estrelas do Ano".

>>> Polêmica! Irmã de Bruna Biancardi é detonada por atitude com Neymar

Após o caso com o jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, vir à tona, a ex de Neymar chegou a perder o perfil que usava para dar dicas e resolveu se arriscar no OnlyFans e Privacy, as plataformas adultas.

“Foi um choque total. Faturei R$ 500 mil logo no primeiro mês. Jamais poderia imaginar. Aprendi bastante, deixei a coisa mais profissional. Passei a realizar todo tipo de fetiches, e isso custa caro”, falou.

>>> Língua bifurcada, botox em região íntima; veja procedimentos 'ousados' de famosos

Fernanda Lacerda ainda revelou que conseguiu comprar a sua casa e o carro: "Hoje faturo R$ 1 milhão".

A influenciadora viralizou em todo o mundo após contar que teve um encontro sexual com Neymar na véspera do Dia dos Namorados, enquanto o jogador ainda estava com Bruna Biancardi, que na época estava grávida dele.

>>> Pagaria? Saiba quanto custam vídeos sensuais de Gracyanne Barbosa

“As pessoas ficaram malucas. Quando entrei para as plataformas +18, todo mundo queria ver o que havia chamado a atenção do ‘menino Ney’. O incrível é que é assim até hoje. Tem outros jogador, cantor famoso e até apresentador global, que é casado, pagando para ver meu conteúdo”, comemorou.

Ao todo, Fernanda já faturou mais de R$ 8 milhões com todas as plataformas. Ela agora recebeu o troféu de R$ 1 milhão da própria Privacy.

A cerimônia de entrega dos troféus do prêmio “Estrelas do Ano” acontecerá no dia 24 agosto, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pela internet.