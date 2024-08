Polêmica! Irmã de Bruna Biancardi é detonada por atitude com Neymar

Bianca Biancardi foi criticada após visitar a casa de Neymar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Não foi somente o encontro entre a atual e a ex-namorada de Neymar que causou nas redes sociais. Na madrugada desta segunda-feira, 19, a irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi, reagiu contra uma crítica de um seguidor sobre a ida dela para a casa do jogador.

Leia Mais:

>>> Vídeo: Internet lembra dia que Neymar ganhou R$ 280 de Silvio Santos

>>> Vini Jr. recusa proposta que o faria superar Neymar e CR7; entenda

>>> Suposta filha de Neymar dá recado inédito ao famoso em português

Bianca esteve na mansão do brasileiro para visitar a sobrinha Mavie, mas internautas logo lembraram das fortes críticas que ela fez a Neymar em 2023, após as notícias de que ele tinha traído a então namorada grávida.

"Admirava sua verdade, mas te ver na casa do cara que você disse 'grandes verdades', me impacta", disparou um seguidor, nos comentários de uma foto em que Biancardi apareceu com a sobrinha.

A veterinária fez questão de rebater o crítico: "Deveria ser admirável ver que uma família, mesmo com problemas, assim como qualquer outra, conseguiu se resolver e vive em harmonia, pelo bem de todos. O perdão deveria ser admirável, não o contrário".

Confira os comentários: