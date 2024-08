Neymar quebra o silêncio sobre suposta paternidade de menina; confira

Envolvimento entre Neymar com a modelo húngara Gabriella Gaspar teria acontecido em 2013 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Através de sua assessoria, o jogador Neymar falou pela primeira vez a respeito da possibilidade de ter um quarto filho. O atacante do Al-Hilal pode ser pai também de uma menina de 10 anos, fruto de um suposto relacionamento do brasileiro com com a ex-modelo húngara, Gabriella Gaspar.

O pronunciamento do craque aconteceu após circular a informação de que Neymar havia feito um exame de DNA para descobrir se seria pai da menina. A revelação aconteceu durante o programa de fofoca 'A Hora da Venenosa', da Rede Bandeirantes.

Em nota à emissora, a equipe do atleta informou: “O processo de investigação de paternidade corre em segredo de Justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações”, escreveram.

O envolvimento entre Neymar e Gabriella teria acontecido em 2013, quando o atleta representou a Seleção Brasileira e jogou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Caso seja confirmada a paternidade, a menina seria a quarta filha do brasileiro, mas a segunda mais velha. O jogador é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas; da Mavie, de 10 meses, de seu relacionamento com Bruna Biancardi; e Helena, de um mês, de seu envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.