Mãe de suposta 4ª filha de Neymar quebra o silêncio e confessa medo

Neymar vai fazer teste para descobrir suposta filha de 10 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar, que diz ter filha de 10 anos de Neymar, quebrou o silêncio a respeito do pedido de exame de DNA que tem feito ao jogador. Ela declarou que está temerosa quanto à família do atacante.

O medo tem relação com uma troca de mensagens que ela teve com a irmã do jogador, Rafaella Santos, cobrando uma resposta do atleta sobre a paternidade. De acordo com dados obtidos pelo Isto É, a ex-modelo perguntou se a família gostaria de conhecer a menina.

"Olá, apenas por curiosidade, você não gostaria de conhecer sua sobrinha? Vocês estão tão desesperados por um bebê que ainda não nasceu, mas aqui tem uma menina que não sabe quem o pai dela é. Eu estou tentando contato há anos, mas sempre tive medo de uma coisa: de vocês tirarem-na de mim", disparou Gabriella, na mensagem, fazendo referência à pequena Mavie.

No depoimento anexado, a defesa de Gabriella Gaspar destacou seu medo: “O fato é que a criança não pode esperar perpetuamente pelos alimentos, vez que a mesma (sic) precisa estudar em colégios bons, [falar] três línguas, pelo menos, húngaro, inglês e português, sem contar pelo fato de ser filha de um jogador importante, tem o temor de ser sequestrada”.

Modelo húngara se manifesta sobre atitude com Neymar

A modelo contou que não ficará de braços atados enquanto a herdeira cresce. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira do Metrópoles, ela disse que tem recebido assistência jurídica em meio ao processo.

“O advogado me ajudou muito até aqui [no processo de investigação de paternidade]. É verdade que as coisas avançam lentamente, mas tudo de forma positiva. Quero dizer, as coisas estão andando, mas de um jeito certo e seguro”, falou.

Gabriella Gaspar foi questionada se já se encontrou com Neymar para tratar sobre o tema e reagiu: “Ainda não. Mas chegará a hora disso também”.