Amanda Kimberlly desabafa sobre acusações de traição com Neymar

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha recém-nascida de Neymar, falou pela primeira vez sobre os boatos de que a bebê é fruto de uma infidelidade do craque brasileiro. A menina é apenas 9 meses mais velha que Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi.

Os boatos acusam Amanda de também ter se envolvido com Neymar quando ele estava com Bruna e quando ela mesma também mantinha outra relação. “Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto”, avisou a influenciadora nas redes sociais.

"Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos para mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros. No meu caso, estava solteira desde de janeiro de 2023… Faço questão de colocar isso para a galerinha que afirma (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex-parceiro”, disse ela.

Em seguida, afirmou que não aguenta mais ver a mentira afetar a filha. “Fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram… Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã”, reforçou.

A modelo terminou o desabafo confirmando que a filha não foi planejada por Neymar Jr., mas que os dois estão felizes com o nascimento da filha. “Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas pra Deus ela foi”, pontuou.