Quem é a mãe da suposta 4ª filha de 10 anos de Neymar?

Neymar está no centro das atenções novamente por causa de uma suposta filha de 10 anos de idade. O jogador aceitou fazer o exame de DNA pedido pela ex-modelo húngara Gabriella Gaspar, que garante ter tido relação com o famoso em 2013, na Bolívia.

A húngara Gabriella afirma que a filha dela, Jázmin Zoé, é fruto de um envolvimento que teve com o jogador de futebol. Ela entrou na Justiça para tentar comprovar a suposta paternidade da garota.

Segundo o jornal O Globo, Neymar já passou pela coleta do material genético em Belo Horizonte e o resultado do exame deve sair em breve. A publicação apurou que a coleta do material genético da menina ainda será realizada na Hungria.

Quem é a suposta mãe de filha de Neymar?



A ex-modelo atualmente atua como estoquista e diz ter tido uma relação com o jogador em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013.

"Ela era modelo e estava em Santa Cruz de La Sierra, onde teve um jogo do Brasil, com o Neymar. Ela conheceu ele, e eles ficaram", diz a defesa da húngara ao jornal, em janeiro passado.