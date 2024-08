Justiça decide sobre multa milionária contra Neymar Júnior

Não ficou livre de pagar multa de R$ 16 milhões - Foto: Carl de Souza/AFP

A Justiça carioca decidiu que o lago artificial da mansão do jogador de futebol Neymar Jr. não causou danos ambientais. O imóvel do craque da Seleção fica localizado em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense. Com isso, o atleta ficou livre de pagar uma multa de R$ 16 milhões.

A decisão do dia 2 deste mês foi favorável ao jogador do Al Hilal na disputa com a Prefeitura da cidade. A juíza levou em conta um relatório emitido pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio (Inea) — órgão responsável pelo licenciamento das referidas atividades — atestando que não estavam presentes as situações relatadas nos autos de infração.

O Inea relatou que não houve captação de água do Rio Furado, sendo assim, não houve indícios de supressão vegetal de árvores, que as intervenções no lago não causaram impactos ambientais e ainda destacaram a existência de um circuito de água fechado, fora dos limites da faixa de proteção do rio, entre outros pontos.