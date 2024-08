Palmeiras x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações

Flamengo venceu jogo de ida e tem vantagem diante do Palmeiras em SP - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Flamengo se enfrentam logo mais às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes vivem momentos opostos na temporada e encaram a partida como decisiva para as pretensões na temporada.

Vindo de uma sequência de três derrotas nos últimos quatro jogos, o Palmeiras atravessa um momento turbulento na temporada. Nos últimos dias, componentes da Mancha Verde, principal organizada do clube, invadiram a Academia de Futebol para conversar com os jogadores. Uma eliminação agravaria a crise.

Apesar de ter perdido a liderança do Brasileirão e ter um jogo a menos, o Flamengo está tranquilo. O rubro-negro carioca venceu no Maracanã o jogo de ida por 2 a 0 e tem boa vantagem para chegar às quartas de final. Apesar dos desfalques, a base da equipe seguirá mantida para o jogo de logo mais.

A decisão terá transmisão ao vivo pela plataforma Amazon Prime (via streaming). A arbitragem fica a cargo de Anderson Daronco (RS), tendo como auxiliares por Maira Mastella Moreir (RS) e Jefferson Ferreira De Moraes (GO). Já Wagner Reway (ES) será o árbitro de vídeo.

Prováveis escalações

O técnico Abel Ferreira só tem uma dúvida em relação a equipe titular. Com uma entorse no tornozelo, o atacante Estêvão será testado antes da bola rolar. Se reunir condições de jogo, a tendência é que inicie o jogo no banco.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Tite tem dois problemas na equipe por lesão. Com um trauma no joelho, o meia Nicolas De La Cruz e o atacante Everton Cebolinha, com dores na coxa, estão fora de combate. Eles serão substituídos por Allan e Luiz Araújo, respectivamente.

Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite