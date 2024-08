Ex-Vitória assume comando técnico de terceiro clube em 2024

Mancini trabalhou em sete jogos no Atlético-GO e não venceu nenhum jogo - Foto: Yngrid Oliveira / ACG

Vagner Mancini, ex-técnico do Vitória, não pode reclamar de falta de emprego em 2024. Após ser demitido pelo Atlético-GO, o profissional continuará em Goiânia, só que agora comandando o Goiás, que eestá na Série B do Campeonato Brasileiro.

Esse será o terceiro trabalho de Vagner Mancini na temporada 2024. Ele iniciou o ano comandando o Ceará. Em seguida, se transferiu para o Atlético-GO. E agora, vai comandar o time Esmeraldino.

No Dragão, Mancini comandou a equipe em sete oportunidades e não venceu nenhuma partida, onde somou dois empates e cinco derrotas. O Atlético amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A.

No Esmeraldino, Mancini contará com sua equipe de trabalho, com os auxiliares Réver e Cláudio Andrade e o preparador físico Lucas Itaberaba.

Na segundona nacional o Goiás ocupa a 10ª colocação e tem 25 pontos somados, na luta para o acesso a elite.