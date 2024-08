Atual campeão, Isaquias Queiroz garante vaga na semifinal da canoagem

- Foto: Wander Roberto | COB

Atual campeão olímpico, o baiano Isaquias Queiroz está classificado às semifinais da canoagem velocidade, categoria C1m1000, dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na manhã desta quarta-feira, 7, o canoísta encerrou a sua bateria na 2ª colocação, ficando entre os melhores e avançando de forma direta com o tempo de 3:53.94s.

Isaquias liderou boa parte da prova, mas na metade começou a diminuir a ritmo para se poupar, dando espaço para o Martin Fuksa, da República Tcheca, que chegou em 3:50.39. Na reta final, o 3° colocado aumentou a velocidade, tentando ultrapassar o baiano, mas não foi o suficiente.

Vale lembrar que, além do individual, o campeão em Tóquio também compete no C2, ao lado do também baiano Jacky Godman. Com a classificação garantida, a dupla volta às águas nesta quinta-feira, 8, em busca da medalha.

Além de Isaquias, Matheus Nunes, canoísta de 18 anos, também disputou uma vaga as semifinais, mas acabou chegando na 3ª colocação e não avançou de forma direta. Nas quartas, teve outra chance, mas não conseguiu manter o ritmo e acabou na última colocação, sendo eliminado.