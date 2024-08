Ouro de Rebeca pode mudar? Romena pede revisão de nota na ginástica

Romena ficou em 4º lugar, com nota de 13.700 - Foto: Lionel Bonaventure | AFP

A ginasta romena Sabrina Voinea solicitou revisão da nota obtida no solo para a Federação Internacional de Ginástica. A atleta ficou em 4º lugar e poderia ter conseguido o bronze, caso a nota da americana Jordan Chiles não fosse revisada logo após a prova realizada na segunda-feira, 5.

Na respectiva prova, a brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro ao fechar a apresentação com nota 14.166. Mesmo com erros, a americana multicampeã Simone Biles obteve 14.133 e, após revisão, a compatriota Chiles fechou o pódio com 13.766. As duas romenas, Barbosu e Voinea, tiraram notas 13.700.

Perante o que trata como escândalo, a Federação Romena de Ginástica anunciou, nesta terça-feira, a sua intenção de apresentar dois processos perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), disse à AFP a sua presidente, Carmencita Constantin.

O pedido da Federação foca na perda de um décimo na nota de Voinea. Segundo os romenos, a redução teria acontecido de forma irregular, aplicada por uma suposta pisada da ginasta fora do tapete.

Caso a nota de Voinea seja revisada, ela poderia receber um décimo a mais, o que levaria sua nota para 13.800. Isso a colocaria na terceira colocação, à frente de Barbosu e de Chiles. Rebeca Andrade venceu o ouro com 14.166, e Simone Biles terminou na segunda colocada, com 14.133.