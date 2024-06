Operação Hégira: veja os bastidores da caçada ao PCC na Bahia | A TARDE

Mais um detento do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, teve mandado de prisão cumprido durante 'Operação Hégira', a mesma que teve como alvo a liderança criminosa Averaldo Ferreira da Silva Filho, conhecido como Averaldinho, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), em um esquema que envolvia uma 'quadrilha da tornozeleira'. Com este cumprimento de medida judicial, sobe para 21 o número de alvos alcançados.

Segundo a Polícia Civil, a operação, que teve início na última quarta-feira, 22, tem o objetivo de desarticular as organizações criminosas comandadas por pessoas reclusas no sistema penitenciário baiano e que fazem parte de um grupo criminoso oriundo do estado de São Paulo.

A investigação, que durou 22 meses, já cumpriu dezenas de mandado de prisão e de busca e apreensão. Os suspeitos foram localizados no Conjunto Penal da Mata Escura e nos bairros de Nazaré, 2 de Julho, Centro, São Lázaro (Ondina), Barra, Pernambués, Itinga, Pirajá, Pituaçu, Engenho Velho de Brotas, Arraial do Retiro, Federação, Lobato e IAPI.

Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), continua com as investigações, para o cumprimento dos demais mandados e descapitalização das organizações, investigadas por tráfico de drogas e homicídios.

