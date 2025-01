Operação Indignos: organização criminosa movimentou R$ 150 milhões

Operação acontece nos estados de São Paulo, Paraná, Amazonas e Ceará. - Foto: Divulgação Ascom PCBA

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 9, a Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Indignos, cumprindo ordens judiciais em nas cidades baianas: Salvador, Candeias, Lauro de Freitas, Dias D’Ávila e Camaçari, com objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em extorsão mediante sequestro com resultado morte, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo Thomas Galdino, delegado e diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o grupo criminoso movimentou mais de R$ 150 milhões. "Esse grupo movimentou durante um período de 3 anos mais de 150 milhões de reais provenientes da prática desses crimes".

Leia mais

>> Organização criminosa envolvida em extorsão é alvo de operação na BA

>> Homem de comunidade cigana é morto na frente de casa em Amargosa



“Foi uma investigação que se encerrou através da delegacia de sequestro, juntamente com o DIP, através do seu laboratório. Hoje nós conseguimos deflagrar a operação com comprimento de 26 mandados de apreensão e 6 mandados de prisões temporárias”, detalhou.

Conforme informado pelo delegado à TV Bahia, até o momento, uma pessoa foi presa, uma arma foi apreendida e uma quantia em dinheiro em espécie foi recolhida. Além da Bahia, a operação também está sendo realizada nos estados de São Paulo, Paraná, Amazonas e Ceará.