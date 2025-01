Organização criminosa envolvida em extorsão é alvo de operação na BA

Operação foi deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira, 9, - Foto: Divulgação Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia deu início nas primeiras horas desta quinta-feira, 9, à Operação Indignos, cumprindo ordens judiciais nas cidades de Salvador, Candeias, Lauro de Freitas, Dias D’Ávila e Camaçari. A ação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em extorsão. Além da Bahia, a operação acontece nos estados de São Paulo, Paraná, Amazonas e Ceará.

A operação, coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), durou cerca de um ano de monitoramento e análise de informações para identificação dos suspeitos. Segundo a Polícia Civil, durante o cumprimento das ordens judiciais, materiais que podem reforçar as provas contra os investigados também estão sendo apreendidos.

Modus Operandi

As investigações apontam que o modus operandi do grupo, era a prática de extorsão mediante sequestro com resultado morte. Segundo a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), esses crimes serviam para encobrir outras atividades ilícitas, como tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais.



Alvos alcançados

Até o momento, sete suspeitos alvos da operação foram localizados. Seis mandados de prisão temporária foram cumpridos, incluindo dois policiais militares que responderão pelo crime de organização criminosa. Além disso, um suspeito foi preso em flagrante durante as diligências.



Movimentação financeira

Segundo Thomas Galdino, delegado e diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o grupo criminoso movimentou mais de R$ 150 milhões.

"Esse grupo movimentou durante um período de 3 anos mais de R$ 150 milhões provenientes da prática desses crimes".

“Foi uma investigação que se encerrou através da delegacia de sequestro, juntamente com o DIP, através do seu laboratório. Hoje nós conseguimos deflagrar a operação com comprimento de 26 mandados de apreensão e 6 mandados de prisões temporárias”, detalhou à TV Bahia.

A ação conta com 200 policiais dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Polícia Metropolitana (Depom), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) , da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), da Corregedoria de Policia Civil (Correpol) e da Polícia Militar (PM).