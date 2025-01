Casal é assassinado a tiros em zona rural na Bahia

- Foto: Alberto Maraux/SSP-BA

Um casal foi morto a tiros na zona rural de Araci, cidade a aproximadamente 100 km de Feira de Santana, na Bahia, na última terça-feira, 7. As vítimas, identificadas como Denise Novaes de Sousa, de 24 anos, e Rodrigo Santos do Nascimento, de 25 anos, foram encontradas em uma casa aparentemente abandonada, que pertencia à tia do homem.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes chegaram ao local após denúncias de moradores que relataram ter ouvido disparos. A Polícia Civil confirmou que os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região.

Ainda não há informações sobre os autores ou a motivação do crime, que está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Araci.