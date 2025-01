Confira primeiro edital para programa de residência do Parque Tecnológico

Primeiro edital sobre residência no Parque Tecnológico foi divulgado. - Foto: Mateus Pereira / GOVBA

Com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), a Associação de Empresas do Parque Tecnológico da Bahia – AEPTECBA, lançou edital no dia 06 de Janeiro para selecionar empresas residentes no Edifício Tecnocentro, sede do Parque situada na Avenida Paralela, em Salvador. Conforme o edital, o objetivo é abrigar startups e empresas de base tecnológica voltadas às áreas prioritárias de atuação em energia e engenharias, biotecnologia, saúde, tecnologia da informação e comunicação (TIC) e indústria criativa (segmentos de games, música e audiovisual).

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente de forma eletrônica pelo e-mail: [email protected]. O processo já se encontra em andamento e se prolongará durante o período de seis meses. Empresas interessadas podem acessar o link do edital para mais informações

Podem participar do edital nº 001/2025 empresas de base tecnológica, nacionais ou estrangeiras, nas respectivas áreas de atuação mencionadas. De acordo com a chamada, organizações já sediadas no Parque também podem concorrer a vagas nas novas condições estipuladas pelo certame.

“Este edital ocorre num momento em que o Parque Tecnológico passa por um processo de requalificação na sua estrutura física. Em relação ao último publicado, o destaque é a chamada também dirigida a empreendimentos ligados à economia criativa nos segmentos de games, música e audiovisual”, explicou o diretor-executivo da AEPTECBA, Rafael Guedes.

Conforme o edital, as propostas deverão ser submetidas até às 23:59 da data-limite de submissão prevista no cronograma, exclusivamente de forma eletrônica (ver detalhes nas informações do serviço).

Sobre o Parque Tecnológico da Bahia

Pertencer à comunidade do Parque Tecnológico é estar integrado a um pujante ecossistema de inovação do Estado. Atualmente, mais de 50 organizações, incluindo instituições de ciência, tecnologia e inovação, compõem a comunidade, além de representações do poder público e sociedade civil. A residência no edifício promove e facilita o acesso a um ecossistema que conecta inovação, tecnologia e oportunidades. Grandes instituições como a Fiocruz Bahia, Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Embrapii integram o Parque Tecnológico, colaborando com startups e empresas para promover avanços em áreas estratégicas como saúde, TIC e economia criativa. Além disso, o equipamento oferece benefícios únicos, como incentivos fiscais e isenção de IPTU para residentes, criando um ambiente propício ao crescimento e à competitividade no mercado.

Os espaços inovadores do Parque, como o coworking Espaço Colaborar, o Living Lab Smart Cities e a incubadora Áity, são verdadeiros hubs de networking, onde empresas de diferentes setores podem trocar conhecimento, estabelecer parcerias e desenvolver projetos de alto impacto. Com infraestrutura moderna, auditório e anfiteatro rodeado pela Mata Atlântica, o Parque é mais do que um espaço físico — é um ponto de encontro para empreendedores e empreendedoras que querem transformar ideias em soluções reais para o mercado e para a sociedade.

O complexo, inaugurado em 2012, tem área total de 581.000 metros quadrados, com 25.900 metros quadrados de área construída, onde se encontra o edifício Tecnocentro. O Parque é vinculado ao Governo do Estado, mediante a Secti, e administrado pela organização social sem fins lucrativos AEPTECBA desde novembro de 2020. Trata-se de modelo de autogestão e participação de representantes do setor produtivo, universidades, governo e entidades de classe. Para conhecer mais sobre o Parque Tecnológico da Bahia, iniciativas e ações desenvolvidas, acesse o site