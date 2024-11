Operação prende PMs suspeitos de roubar casa na Bahia; mais de R$ 130 mil levados

- Foto: Divulgação SSP

Dois policiais militares foram presos, na tarde desta quinta-feira, 7, durante uma operação que investiga o roubo mais de R$ 130 mil do cofre de uma casa, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador(RMS).

Eles são suspeitos de cometer o crime com uma terceira pessoa, que não teve a relação detalhada pela polícia. Armados e disfarçados de profissionais de saúde, vestidos com jalecos brancos e usando máscaras cirúrgicas, eles invadiram o imóvel, fizeram os donos reféns e fugiram com o dinheiro.

Nesta quinta-feira, durante a “Operação Falso Jaleco”, os agentes tiveram dois mandados de prisão e três de busca e apreensão cumpridos em Salvador e Camaçari, na também na RMS.

Leia também:

Nos imóveis revistados durante a ação, foram encontrados celulares, um simulacro de arma de fogo, munições e outros objetos de interesse da investigação. O material foi apreendido e será analisado.

A ação foi executada pelo Ministério Público do Estado (MP-BA), por meio dos grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), e a SSP-BA, com a Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia e a Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force).

Os órgãos não informaram para qual local os presos foram levados. Eles também não tiveram nomes divulgados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP-BA), o roubo aconteceu em maio deste ano.