Operação que mira suspeitos por morte de ex-ator termina com 9 presos

João Rabello foi assassinado a tiros em Trancoso, distrito de Porto Seguro - Foto: Reprodução

Nove pessoas foram presas durante a 'Operação Descobrimento', deflagrada na manhã de terça-feira, 26, pela Polícia Civil, com o apoio da Militar, nos municípios de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, no sul da Bahia. A ação visava o combate ao tráfico de drogas e à violência na região. O objetivo era cumprir 23 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão.

Entre os alvos da operação estavam suspeitos de envolvimento na morte do ex-ator mirim João Rabello, assassinado a tiros em Trancoso, distrito de Porto Seguro. O crime aconteceu em outubro deste ano. No entanto, em nota ao Portal A TARDE, a corporação informou que nenhum dos presos até o momento tem relação com o caso.

Os mandados foram expedidos a partir de investigações conduzidas pelas Delegacias Territoriais de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. A ação envolve um esforço conjunto, com a participação do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Eunápolis, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Itabuna, Brumado, Itapetinga e Guanambi, além da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste/Sul), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e de guarnições especializadas da Polícia Militar.