Operação Unum Corpus: 14ª fase é concluída com mais de 650 prisões

A operação, deflagrada na quinta-feira, 12, foi realizada em diversas localidades do interior da Bahia, na capital e na RMS - Foto: SSP/BA

A Operação Unum Corpus chegou ao fim e teve como resultado 651 prisões. A peração, deflagrada na quinta-feira, 12, apreendeu ainda 67 armas de fogo, cerca de 60 quilos de drogas e 33 veículos.

Entre os 651 detidos, 207 são acusados de crimes contra a vida, 109 por tráfico de drogas, 93 por crimes contra o patrimônio, 54 por estupro e 63 por violência doméstica e familiar, além de outros delitos.

A operação, deflagrada na quinta-feira, 12, foi realizada em diversas localidades do interior da Bahia, na capital e na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Cerca de mil policiais de 28 Coordenadorias participaram da operação, cumprindo 447 mandados de prisão e 333 mandados de busca e apreensão. Além disso, 118 prisões em flagrante foram realizadas e 27 adolescentes apreendidos.

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil por meio do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom)

Segundo a Polícia Civil, a operação "reflete diretamente na segurança pública, com uma redução significativa nos índices de criminalidade em todo o estado, especialmente nos crimes contra a vida. Outro destaque foi o baixo índice de letalidade registrado, de apenas 0,45%, evidenciando o profissionalismo das equipes envolvidas".

Ao longo das 14 fases da Operação Unum Corpus, 3.186 pessoas foram presas, 487 armas de fogo foram apreendidas e 769 quilos de drogas retirados de circulação.