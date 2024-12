Operação Unum Corpus já ultrapassa 290 prisões em toda a Bahia

- Foto: Divulgação

14ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (18), já resultou na prisão de 292 suspeitos em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado. Conduzida pelos Departamentos de Polícia do Interior (Depin) e de Polícia Metropolitana (Depom), a operação continua em andamento, com equipes mobilizadas para cumprir mandados e combater a criminalidade em diversas regiões.

Resultados parciais da operação

Até o momento, em Salvador, 35 equipes policiais realizaram ações que levaram à prisão de 40 suspeitos. No interior do estado, foram registrados 52 flagrantes e 235 prisões por mandado. Entre os crimes investigados, destacam-se 58 contra a vida, 37 relacionados ao tráfico de drogas e 60 contra o patrimônio. Além disso, nove mandados foram cumpridos contra internos do sistema prisional na cidade de Itabuna.

Em Santo Amaro, durante o cumprimento de mandados de busca, houve confronto entre policiais e criminosos. Um dos suspeitos foi atingido e não resistiu. No mesmo local, outros dois indivíduos fizeram uma pessoa refém, mas a vítima foi liberada ilesa após negociações conduzidas pelas equipes policiais.

No povoado de Junco, em Jacobina, foi apreendido R$ 55 mil, em espécie, escondidos dentro de uma boneca, em uma única residência. Uma mulher foi presa e encaminhada à delegacia para investigação.

Já no município de Maragogipe, a Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos, apontado como liderança de uma organização criminosa na região do Recôncavo . O suspeito é investigado por diversos homicídios, incluindo um duplo homicídio ocorrido em janeiro deste ano, em que uma das vítimas foi esquartejada e a ação cruel foi filmada como demonstração de poder do grupo criminoso.

A Operação Unum Corpus permanece em andamento, com o cumprimento de novos mandados e a intensificação das ações para desarticular grupos criminosos e prevenir delitos em todo o estado.