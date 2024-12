Mais de 160 criminosos são presos em operação na Bahia nesta quinta

Até o momento, mais de 160 mandados de prisão foram cumpridos - Foto: Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia, por meio dos Departamentos de Polícia do Interior (Depin) e de Polícia Metropolitana (Depom), deflagrou na manhã desta quinta-feira, 12, a 14ª fase da Operação Unum Corpus. A megaoperação abrange diversas cidades do interior do estado, a capital e a Região Metropolitana de Salvador (RMS), com o objetivo de desarticular grupos envolvidos em crimes violentos e cumprir centenas de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Segundo a corporação, entre os principais alvos da operação estão líderes de grupos criminosos responsáveis por tráfico de drogas, homicídios, latrocínios e feminicídios. Um dos destaques desta fase foi a prisão de um suspeito em Itambé, apontado como líder de uma organização que atuava na fronteira entre Mato Grosso e Bolívia, praticando crimes como tráfico de drogas e homicídios em áreas de garimpo.

Números da operação

Cerca de mil policiais participam da ação coordenada no interior e na capital. Até o momento, mais de 160 mandados de prisão foram cumpridos, com a prisão de diversos criminosos de alta periculosidade. Somadas as 13 fases anteriores, a Operação Unum Corpus já resultou na prisão de mais de 2.539 suspeitos, na apreensão de 420 armas de fogo e no cumprimento de mais de 2.211 mandados de busca e apreensão.

A operação conta com o apoio estratégico do Departamento de Inteligência Policial (DIP), que utiliza tecnologias avançadas para identificar e monitorar as ações de criminosos.

As ações de inteligência empregadas na atividade investigativa reafirmam a importância de uma atuação coordenada e contínua no combate ao crime organizado.