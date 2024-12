Homem é indiciado por furto de cartão estudantil em Salvador

- Foto: Divulgação SSP

Um homem de 32 anos foi indicado pelo crime de furto qualificado mediante abuso de confiança, após ser identificado como autor do desvio de 15 cartões de um programa de assistência estudantil, em uma escola pública localizada no bairro de Pernambués, em Salvador, nesta quarta-feira, 11.

De acordo com a investigação, realizada pela11ª Delegacia Territorial (DT/ Tancredo Neves), o suspeito, funcionário terceirizado que atuava na secretaria da unidade de ensino, foi flagrado por câmeras de segurança, em novembro, forçando o cadeado de um armário onde os cartões estavam armazenados. Após a subtração, ele desbloqueou os cartões utilizando dados dos estudantes e acessou os valores depositados pelo programa.

Leia também:

>> Auxílio Gás atrasa e começa a ser pago nesta quinta

>> Vendas de imóveis no país crescem 19,7% de janeiro a setembro

>> Líder de milícia é preso fumando e com atendimento exclusivo em UPA

A diretora da escola registrou a ocorrência na última terça-feira, 10, ocasião em que foi ouvida e apresentou as imagens do circuito interno. Durante as diligências, o suspeito foi localizado e interrogado, confessando o crime. As investigações revelaram que R$ 1.200 foram desviados e que, após utilizar o dinheiro, o indiciado destruiu os cartões para ocultar as provas.

A Polícia Civil encaminhará o inquérito à Justiça para apreciação. O suspeito foi ouvido e liberado, permanecendo à disposição da Justiça enquanto aguarda a conclusão do inquérito e decisão judicial.