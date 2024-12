Líder de milícia é preso fumando e com atendimento exclusivo em UPA

Felipe Ferreira Carolino, conhecido como Zulu, foi preso nesta quarta-feira, 11 - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um dos milicianos mais procurados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Ferreira Carolino, conhecido como Zulu, foi preso nesta quarta-feira, 11, na zona Oeste da cidade.

A suspeita é que o criminoso estava com um tratamento diferenciado de uma unidade de saúde. Com isso, a a DRACO já investiga essas possíveis irregularidades no atendimento de integrantes da organização em unidades de saúde públicas.

“A gente recebeu a informação de que ele estava no Hospital Pedro II. Fomos até lá. No hospital não consta registro de entrada dele. Mas nós temos elementos que indicam que, inicialmente, ele entrou pela UPA, depois fez alguns exames no Pedro II, retornou para a UPA de Paciência”, informou o delegado titular da DRACO, Dr. João Valentim.

Ainda de acordo o delegado, não consta no prontuário médico da UPA, a saída do miliciano Zulu para o Hospital Municipal Pedro II. E tampouco consta no hospital que ele deu entrada lá e fez exames.

“Isso já configura uma certa inobservância da entrada e saída dos protocolos que devem ser abordados. Nós também observamos que ele estava, sem necessidade, em um quarto isolado. Fumando um cigarro. Ao lado dele uma bolsa, onde foi encontrada uma pistola”.

O delegado explicou ainda que a unidade de saúde não notificou a polícia que um miliciano estava em atendimento.