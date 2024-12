Empresário é preso suspeito de misturar soda cáustica em leite

Fábrica acusada da adulteração está localizada no município de Taquara - Foto: Reprodução | MPRS

O sócio-proprietário da empresa de laticínios Dielat, Antonio Ricardo Colombo Sader, foi preso nesta quarta-feira (11) por suspeita de adulterar produtos lácteos na fábrica da empresa no Rio Grande do Sul. O empresário foi preso em casa, em São José do Rio Preto (SP), durante a operação Leite Compensado, deflagrada pelo Ministério Público.

De acordo com o MP, a investigação aponta a adição de soda cáustica e água oxigenada em alimentos como leite, composto lácteo e leite em pó. Foram apreendidas duas armas registradas em nome do empresário, além de quantias de dinheiro: R$ 295 mil, 15 mil dólares e 5 mil euros.

A fábrica acusada da adulteração está localizada no município de Taquara, na região de Porto Alegre. Os lotes de leite distribuídos pela empresa no Rio Grande do Sul e em São Paulo serão recolhidos a pedido do MP para a Secretaria Estadual de Saúde dos municípios.

Além de Sader, o diretor Tales Bardo Laurindo, o supervisor Gustavo Lauck e o engenheiro químico Sérgio Alberto Seewald foram detidos. Seewald é conhecido como ‘alquimista’ e 'mago do leite' por fraudes em operações anteriores.

Ao portal G1, a Dielat enviou uma nota onde diz que as suspeitas são infundadas. Confira a nota na íntegra:

"A DIELAT Indústria e Comércio de Laticínios Ltda., vem a público manifestar surpresa diante da divulgação de infundadas suspeitas sobre a regularidade de sua atuação industrial e dos produtos por ela comercializados. A DIELAT reafirma seus compromissos com o oferecimento de produtos com qualidade e inovação, com responsabilidade socioambiental, reconhecida nacionalmente por oferecer produtos de qualidade.

Em sua trajetória iniciada há mais de 8 anos, a empresa mantém permanente dedicação à ética, à moral, aos bons costumes, às leis, a todos os seus clientes e consumidores, traduzida no oferecimento de produtos livres de quaisquer dúvidas em relação à sua integridade. A empresa submete as suas instalações, insumos e produtos a constante e rigorosa fiscalização das autoridades sanitárias brasileiras e internacionais, já que exporta parte de sua produção para o exterior, e permanece à disposição de todos os órgãos públicos, de maneira ininterrupta, para demonstrar a excelência de seus produtos e o cuidado empregado na sua elaboração.

A todos os clientes, fornecedores, colaboradores e funcionários, a DIELAT manifesta tranquilidade frente aos questionamentos, com a certeza de que o esclarecimento da lisura de sua atuação será inevitavelmente obtido ao cabo de todas as apurações que se fizerem necessárias. Neste momento, os responsáveis pela empresa decidem interromper temporariamente as suas atividades, que serão imediatamente retomadas, com a mesma qualidade e compromisso, assim que superada a presente situação momentânea e finalizadas as necessárias investigações, com a certeza de que será finalmente demonstrada a absoluta regularidade de seus procedimentos e a excelente dos produtos disponibilizados ao mercado consumidor."