Criança fica em coma após sofrer mais de mil picadas de abelha

Um menino de 6 anos está internado em estado grave, na semana passada, em Sidrolândia (MS), distante 62 quilômetros de Campo Grande, após ser picado por um enxame de abelhas. Ele levou mais de 1.100 picadas e está internado no Hospital Regional.

No hora do ataque a criança estava acompanhada do padrasto que também ficou ferido. De acordo com portal G1, o menino está em coma, entubado, mas conseguiu sair da ventilação mecânica nesta quarta-feira, 11. Segundo o médico Sandro Benites, do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (Civitox), o atendimento ágil foi essencial para que a vítima resistisse aos ferimentos.

“Normalmente mais de 100 picadas já pode ser letal em criança. Mais de 500 picadas já pode ser letal em adultos. Então essa criança, graças a um atendimento imediato, suporte avançado, nós conseguimos, apesar de mais de 1.100 picadas de abelhas, que ela sobrevivesse”.