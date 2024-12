Tosadora responsável por morte de cachorro é indiciada por maus tratos

Funcionária pode pegar de dois a cinco anos de prisão - Foto: Reprodução

A tosadora, que foi responsável pela morte um cachorro da raça Shih Tzu de 8 meses, foi indiciada pelo crime de maus-tratos a animais. O caso aconteceu em um peto shop da cidade de Araponga no último sábado, 7.

De acordo com a Polícia Civil, a funcionária agiu “com atos de grosseria em relação ao animal, permitindo que ele ficasse, ainda que brevemente, suspenso pelo pescoço". A tutora de Maik, Diana Ferreira, deixou o animal no estabelecimento por volta das 13h do sábado e cerca de duas horas depois recebeu uma ligação informando sobre a morte do filhote.

Segundo o 31° DP, depois de receber o vídeo completo, “foi possível visualizar que o cachorro foi tratado com rispidez e indelicadeza” e que pelo estresse causado pelo manejo, Maik chegou a defecar na mesa antes do momento em que ficou suspenso.

Caso a funcionária seja condenada pode pegar uma pena que varia de dois a cinco anos, aumentada de um sexto a um terço, multa e proibição da guarda de animais.

Em nota, o pet shop Mundo Pet Planaltina informou que "a empresa prestou toda assistência à cliente e que os primeiros-socorros ao animal foram prestados por veterinários habilitados".