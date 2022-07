Osid abre 64 vagas para trabalho temporário no Centro de Panificação

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) estão com 64 vagas abertas para trabalho temporário no Centro de Panificação Santa Dulce, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. As oportunidades chegam para reforçar o quadro de colaboradores durante a produção dos Panetones Santa Dulce do Natal 2022.



Entre elas, estão de forneiro, ajudante de padeiro, promotor de vendas e auxiliar de serviços gerais. Os profissionais selecionados começam a trabalhar em setembro e há chances de contratação após a temporada natalina. Para isso, é necessário ter disponibilidade para trabalhar no município de Simões Filho. Os currículos já podem ser enviados para o e-mail [email protected], colocando o título da vaga no assunto do e-mail.



O Centro de Panificação Santa Dulce funciona o ano inteiro, fabricando, além dos panetones, itens como pães, broas, brownies e cookies. Toda a renda obtida com a comercialização dos produtos é direcionada para o Centro Educacional Santo Antônio, núcleo de educação das Obras Sociais Irmã Dulce que atende cerca de 800 crianças e adolescentes em situação de risco social, oferecendo ensino em tempo integral, do primeiro ao nono ano (Ensino Fundamental I e II), além de atividades esportivas, oficinas de artesanato, música, teatro e dança, inclusão digital, assistência odontológica, alimentação, fardamento e material escolar gratuitos.

Confira as vagas:

- Ajudante de padeiro

- Forneiro

- Ajudante de embalador

- Promotor de vendas

- Atendente comercial

- Ajudante de motorista

- Auxiliar de serviços gerais