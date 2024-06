Pai de motorista de app morto dá detalhes de depoimento do assassino

Dono de chácara confessa assassinato de motorista de app - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pai de Elionaldo Cardoso Santos, motorista de aplicativo assassinado por um amigo, detalhou a relação entre o filho e o seu algoz. Ele comentou ainda o conteúdo do depoimento que o criminoso deu à polícia.

Em entrevista à TV Bahia, Reinaldo Santana falou da crueldade de José Carneiro da Silva. "A gente, a família, não esperava ele fazer isso. Ele confessou que deu várias facadas e que o braço dele cansou de tanto golpear", disse Reinaldo. "Ele falou que só parou quando cansou", concluiu o pai.

Reinaldo também comentou a surpresa da família, considerando a relação positiva que existia entre o assassino e a vítima. "Eles eram amigos há cinco ou seis anos, eram muitos amigos. Ele ia na casa do meu filho, sentava, comia e bebia, e de repente olha o que aconteceu", lamentou o pai.

A relação era tão boa que, há um ano, no São João, a chácara que foi cenário para o crime brutal recebeu Elionaldo e a família para curtir o período junino. "Meu filho fez tudo por ele, gastou uma grana no ano passado para fazer uma brincadeira no São João na chácara dele", contou Reinaldo.