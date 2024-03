Pai, filho e piloto são vítimas de acidente aéreo em Barreiras | A TARDE

Três pessoas morreram na manhã deste sábado, 2, após a queda de um avião de pequeno porte, em Barreiras, no oeste da Bahia. Ainda não há informações sobre a causa do acidente, mas as vítimas já foram identificadas.

São o piloto Lucas Corisco, o engenheiro eletricista Matheus Bransford Bonfim, de 27 anos, e o pai dele, Jackson Bonfim. Pai e filho eram de Ilhéus,. Já o piloto morava em Luís Eduardo Magalhães. Não há informações das idades de Lucas e Jackson.

Antes da decolagem, Matheus e Jackson posaram ao lado do piloto nas redes sociais. Matheus era apaixonado por aviação e tinha feito curso de pilotagem comercial.

A aeronave iniciou a decolagem às 10h20, mas caiu em uma área da Associação Barreirense de Aviação (ABA). O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que 12 bombeiros militares do 17° BBM, em Barreiras, estão realizando o resgate dos corpos. “Os militares já conseguiram acessar o local, uma extensão íngreme e, para a recuperação dos corpos, estão utilizando equipamentos de desencarceramento e resgate para extração das vítimas do avião."



12 bombeiros estão em busca das vítimas | Foto: Divulgação | CBMBA