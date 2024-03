Três pessoas morrem após queda de avião de pequeno porte na Bahia | A TARDE

Três pessoas morreram, na manhã deste sábado, 2, após a queda de um avião de pequeno porte em uma área de vegetação, considerada mata fechada, no município de Barreiras, oeste da Bahia.

A aeronave iniciou a decolagem às 10h20, no entanto, acabou caindo próximo a área da Associação Barreirense de Aviação (ABA). O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

Informações preliminares dão conta de que as vítimas eram da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, de acordo com o g1. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

O portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros Bahia para esclarecer o caso, mas até o fechamento desta nota, não obteve retorno.