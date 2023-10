Pai usa carroça para transportar estudantes em Santo Amaro | A TARDE

Há menos de uma semana, onde estudantes foram flagrados sendo transportados no porta-malas de um veículo do transporte escolar de Santo Amaro, mais um descaso da gestão da prefeita Alessandra Gomes (PSD), vem à tona no município. Desta vez, o pai de duas crianças precisou transportar os menores em um carroça para uma creche da cidade. Em um vídeo gravado, mostra o trajeto do morador que coloca os filhos no veículo de tração animal.

"O trajeto feito por esse pai é de quase 2 km em uma carroça para leva-los a creche, todos os dias. Fiz questão de acompanhar o trajeto deles da porta de casa até o local", disse o vereador Kleber Feião (PDT)

De acordo com denúncia de pais de alunos, as estrada estão ainda em péssimas condições. Sendo assim, veículos do transporte escolar não entram em algumas localidades pra buscar ou levar os estudantes.



"Nos dias em que preciso ir ao trabalho mais cedo, as crianças não têm a oportunidade de irem à creche", disse o pai das crianças.

No último dia 28 de setembro, o Portal A TARDE mostrou outro descaso com a Educação do município, com a situação irresponsável e perigosa, uma vez que com a superlotação, estudantes precisaram improvisar para conseguirem se deslocar até uma escola municipal, onde 15 alunos desembarcaram de um veículo que presta serviço ao transporte escolar.

O Portal A TARDE tentou contato com a secretaria de Educação de Santo Amaro, porém não obteve resposta.