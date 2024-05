Parque Shopping monta ponto de arrecadação para socorrer vítimas do RS | A TARDE

Em decorrência do estado de calamidade pública vivido pelo Rio Grande do Sul, a prefeitura de Lauro de Freitas decidiu, junto com a Central Única das Favelas (Cufa), montar uma estrutura para arrecadar doações. O ponto funciona, das 10h às 22h, no Piso L2 do Parque Shopping Bahia, próximo às Lojas Americanas.



Serão aceitos itens essenciais para atender às necessidades das famílias. Entre os itens estão água potável, alimentos não perecíveis, roupas e cobertores em bom estado, produtos de limpeza, produtos de higiene e ração para pets.



