Passageiro morre após caminhão tombar em ribanceira | A TARDE

Um homem morreu após um caminhão tombar na pista em uma estrada vicinal que liga a cidade de Riachão do Jacuípe, na noite de terça-feira, 30.

O motorista do caminhão relatou que trafegava pela pista quando passou por um buraco e, por isso, perdeu o controle do veículo. Na sequência, o caminhão tombou para o lado do passageiro, em uma ribanceira no acostamento da rodovia. O primo dele ficou preso às ferragens.

Quando uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o homem já estava morto.

O caminhão transportava uma carga de vacas e bezerros. Um dos filhotes também ficou preso às ferragens, mas foi resgatado pelos agentes.