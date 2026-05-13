Passageiros podem viajar sem troca de ônibus entre Feira e Porto Seguro

Siga o A TARDE no Google

Feira de Santana pode ganhar ônibus direto para Porto Seguro - Foto: Divulgação/Viação Águia Branca

Quem viaja do interior da Bahia para o extremo sul do estado poderá ganhar uma nova opção de transporte rodoviário. A empresa Viação Águia Branca pediu autorização à Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia) para criar uma ligação direta de ônibus entre Feira de Santana e Porto Seguro.

O requerimento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e ainda será analisado pela agência reguladora.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, a Viação Águia Branca já opera duas linhas separadas:

Feira de Santana x Itabuna;

Itabuna x Porto Seguro.

O que a empresa pretende fazer é unir os dois trajetos para formar um novo serviço direto entre Feira de Santana e Porto Seguro, passando pela BR-101.

O portal A TARDE questionou a empresa sobre o motivo do pedido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O que muda para o passageiro?

Caso a autorização seja aprovada pela Agerba, a principal mudança para os passageiros será a possibilidade de fazer a viagem entre as duas cidades em um único serviço rodoviário, sem precisar comprar passagens separadas ou trocar de ônibus em Itabuna.

A medida pode beneficiar principalmente moradores do interior baiano que utilizam Porto Seguro como destino turístico, comercial ou de conexão regional, além de passageiros que saem de Feira de Santana, um dos principais entroncamentos rodoviários do Nordeste.

Trâmite

Conforme a publicação, o requerimento ainda poderá ser contestado por terceiros. Depois dessa etapa, a agência irá analisar aspectos técnicos, operacionais e regulatórios antes de decidir se aprova ou não a conexão solicitada pela empresa.

Caso não haja impedimentos legais, a nova rota direta poderá ser oficializada, ampliando as opções de mobilidade para moradores e turistas que utilizam o corredor da BR-101.