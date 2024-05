Pedreiro leva choque e morre ao cair de altura de seis metros em Feira | A TARDE

Um homem de 36 anos, identificado como Joedson Almeida dos Santos, morreu no último sábado (18), após cair de uma altura de seis metros, enquanto trabalhava em uma obra. A fatalidade aconteceu na Rua Decolagem, Conjunto George Américo, bairro Campo Limpo, em Feira de Santana.

A vítima, que atuava como pedreiro, chegou a ser socorrida e levada para a Policlínica do George Américo, no entanto, não resistiu aos ferimentos. De acordo com familiares de Joedson, o trabalhador recebeu uma descarga elétrica, que motivou a queda.

O delegado da região, Laurindo Teixeira, autorizou a remoção do corpo para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que aguarda para necropsia, conforme registrado no boletim da Polícia Civil.

