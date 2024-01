Pesquisa aponta melhor aprovação do governo Jerônimo entre as mulheres | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), teve aprovação de 56% entre as pessoas com idade igual ou maior que 21 anos. Jerônimo ficou com a 11ª colocação no ranking que envolve os 27 governadores do país. A pesquisa foi feita pelo Instituto AtlasIntel e divulgada pelo Portal A TARDE na sexta-feira, 5.

Se tratando de gênero, Jerônimo tem melhor aprovação entre as mulheres, com 63,1 %. Entre os homens atingiu percentual de 37,3%.

Em relação a idade das pessoas, Jerônimo foi melhor aprovado por pessoas com faixa etária entre 60 a 100 anos, atingindo 73,2%.

No quesito 'religião', o governador da Bahia é melhor aprovado entre os ateus e agnósticos, com 74,6%.

Já na avaliação por nível educacional da população baiana, Jerônimo foi melhor aprovado por pessoas com ensino superior completo, atingindo 58,3%.

Quem ganha entre R$ 3 a 5 mil, aprova melhor o governador, com índice de 67,5%. Já quando se trata de Pessoa Economicamente Ativa (PEA), Jerônimo Rodrigues foi aprovado por 53,5%.

A pesquisa ouviu 29.694 pessoas, no período entre 18 a 31 de dezembro de 2023, por intermédio de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A Margem de erro ±1 a 5p.p. de acordo com o tamanho de cada estado. Já o nível de confiança da margem de erro é de 95%.