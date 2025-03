PF é acionada após clínica impedir fiscalização em Feira de Santana

PF foi acionada para garantir fiscalização do Coren-BA em clínica de Feira de Santana - Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) foi acionada na manhã de terça-feira (25), após uma clínica de Feira de Santana obstruir uma vistoria de rotina do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA).

Diante da obstrução do acesso aos documentos necessários para averiguar a regularidade dos serviços de enfermagem, a Procuradoria Geral do Coren-BA foi acionada e se deslocou de Salvador até a unidade para intervir na situação.

Com a presença da PF, as enfermeiras fiscais conseguiram acessar os documentos requisitados, assegurando a continuidade do trabalho de inspeção e a garantia do exercício profissional dentro das normas legais.

A procuradora-geral do Coren-BA, Adriana Reña, destacou a importância da atuação do Conselho na fiscalização. “O Coren-BA é uma autarquia federal que possui prerrogativa para fiscalizar o exercício da enfermagem em qualquer unidade de saúde, garantindo que os profissionais atuem conforme as normas estabelecidas pela legislação brasileira”, afirmou.

“A fiscalização é uma das principais formas de proteger a enfermagem e a sociedade. Qualquer tentativa de impedir essa ação é um desrespeito à legislação e não será tolerada. Seguiremos firmes na defesa da nossa profissão e dos direitos da categoria”, ressaltou presidente do Coren-BA, Davi Apóstolo.